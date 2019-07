Massimo Ferrero

Ferrero a Palermo: ''Sarebbe bello essere presidente'' *VIDEO*

''La squadra femminile la faccio a prescindere'', ha dichiarato Ferrero.

10/07/2019

Lo show di Massimo Ferrero, dopo la tappa a Villa Zito per il pranzo, è proseguito al Mercato di Ballarò, dove il presidente della Sampdoria ne ha approfittato anche per incontrare alcuni tifosi.

In mezzo a tanta gente, Ferrero ha dichiarato: “La squadra femminile la faccio a prescindere, l’importante è che ci diano il titolo sportivo del Palermo. Se vinco il bando, sarà più facile. Farò all’inizio una “sporca dozzina” per poi andare nelle grandi platee dove Palermo si merita di stare. Basta con la gente che viene qua per speculare. Il calcio non è politica, basta speculazioni”.





