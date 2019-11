Palermo calcio

Ficarrotta squalificato tre giornate

Stangata per il Palermo e per Luca Ficarrotta: squalificato per tre giornate.

Pubblicata il: 13/11/2019

Stangata per il Palermo e per Luca Ficarrotta che in merito all’espulsione rimediata nel match contro il Savoia e’ stato squalificato per tre giornate. Mano pesante quindi del Giudice Sportivo nei confronti del calciatore palermitano che salterà le prossime tre gare a partire da quella di domenica contro la Palmese. Ficarrotta a gioco fermo nel match di domenica scorsa ha colpito un avversario con un calcio, rimediando un rosso diretto.

Di seguito, il comunicato in questione: ”SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE FICARROTTA LUCA (PALERMO S.S.D.A R.L.). Per avere colpito, a gioco fermo, un avversario con un calcio nella parte alta della coscia e avere successivamente calpestato la caviglia del medesimo calciatore riverso a terra”.

