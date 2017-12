sport

Filippo Magnini si ritira

Filippo Magnini ha annunciato il ritiro dalle gare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2017 - 15:50:40 Letto 466 volte

Filippo Magnini ha annunciato il ritiro dalle gare. La decisione del nuotatore italiano arriva ai Campionati Assoluti invernali in vasca corta di Riccione, dopo il terzo posto nella serie dei 200 stile libero. "Grazie! Per 27 anni siete stati la mia famiglia ma era il momento giusto" ha detto il due volte campione del Mondo sui 100 stile libero all'uscita dall'acqua, sorprendendo tutti.

"Volevo chiedere scusa al mio allenatore Claudio, questo è un fuori programma. Penso che certe scelte bisogna prenderla da solo. E' un po' di giorni che ci penso, comunque io spero di aver dato qualcosa a questo sport. E voglio ringraziare tutti quanti perché gli ultimi 27 anni ho dato tutto al nuoto. In questo momento della mia vita voglio smettere di nuotare e quindi oggi dò l'addio al mondo del nuoto. Spero di aver scritto un pezzo di storia", ha aggiunto Magnini.

"La mia prima medaglia era stato un bronzo e oggi chiudo con un altro bronzo dopo 27 anni, sono veramente tanti", ha proseguito poi il campione azzurro ai microfoni di RaiSport. "Sono contento di tutto quello che ho fatto, delle esperienze belle e brutte. Tutti i percorsi, i sacrifici, i dolori e gli infortuni. Le storie d'amore, belle e brutte, passate e finite", ha proseguito.

"Era giusto così. Smetto da capitano della Nazionale, sono il più esperto in attività che ha vinto di più. Smette un simbolo, che nei 100 è stato il più grande ma smette felice e spero di aiutare i ragazzi in qualche modo", ha concluso Magnini che nella gara odierna ha nuotato in 1'45.10, preceduto da Filippo Megli in 1.43.92 e Fabio Lombini in 1.44.60. "Ho scelto di smettere in un momento felice", racconta al microfono a bordo vasca Magnini, al cospetto di una tribuna sorpresa ed emozionata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!