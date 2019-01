Palermo Calcio

Foschi: ''E' tutto ok, non è successo nulla'' *VIDEO*

Rino Foschi smorza la tensione che si era venuta a creare nei giorni scorsi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/01/2019 - 14:01:43 Letto 383 volte

Rino Foschi smorza la tensione che si era venuta a creare nei giorni scorsi.

Il responsabile dell’area tecnica del Palermo, intercettato dai cronisti presenti allo stadio Renzo Barbera, ha chiarito una volta e per tutta la situazione che ha tenuto banco nel corso della settimana ormai trascorsa.

“Non è successo assolutamente niente. Sono contento che i tifosi mi siano comunque stati vicini, è una gratificazione per me e mi rende davvero orgoglioso. C’è stato solo un fraintendimento, si sono dette delle parole in più che non c’entravano niente, il mercato lo farò io in prima persona come sempre. Jake Lee? Io ho i miei scout. Dall’estate a ora non è cambiato nulla, con orgoglio siamo contenti del nostro lavoro con una nuova proprietà che ci darà la forza per fare cose ancora più importanti. Acquisti? Per adesso parliamo del nostro gruppo e manteniamolo, perché dobbiamo esserne orgogliosi”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!