Foschi: ''Palermo è una ferita aperta''

L’ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, torna a parlare delle vicende rosanero.

L’ex direttore sportivo del Palermo, Rino Foschi, torna a parlare delle vicende rosanero ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Sono in difficoltà a parlare del Palermo a cui sono legatissimo. Quel che è successo quest’anno ha dell’incredibile. E’ stata una sofferenza vera. Eravamo partiti bene e abbiamo fatto un campionato in cui eravamo sempre nei primi tre. Siamo stati puniti credo ingiustamente. C’è stato il cambio di società, sono riuscito a fare anche il presidente per qualche mese. E’ successo di tutto e alla fine sono rimasto deluso e scottato”.

