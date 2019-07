Lo sofferenza di Foschi

Foschi: ''Palermo in D? Piango e urlo da solo''

Torna a parlare Rino Foschi raccontando gli ultimi folli mesi passati a Palermo.

16/07/2019

“Soffro maledettamente”. Così torna a parlare Rino Foschi, il quale, intervistato da Il Corriere dello Sport, sibila poche ma efficaci parole a qualche giorno di distanza dal suo 73° compleanno, con un grande desiderio di sfogarsi che, almeno per il momento, deve provare a trattenere più che può. Nel corso del proprio intervento ai taccuini del noto quotidiano sportivo nazionale, l’ormai ex ds (e per un periodo anche presidente) del Palermo Calcio, ha raccontato gli ultimi folli mesi passati dalle parti di Viale del Fante, spiegando come, tra le incredibili difficoltà che si sono succedute durante l’ultima stagione, avesse in testa un concreto piano di salvataggio del club siciliano, svanito a causa dei vari guai del gruppo Arkus Network: “Mi è sembrato chiaro, qualcosa non andava. L’esperienza mi diceva di agire“.

L’idea del dirigente romagnolo, infatti, era quella di ripetere la strategia adottata a febbraio con la proprietà inglese, provando a riprendersi le quote del club rosanero: “Ma non c’erano le condizioni, ho provato a fare qualcosa ma non ci sono riuscito“. Oggi Rino Foschi non riesce a darsi pace per quanto accaduto alla società di Viale del Fante ed il suo futuro non pare potersi legare al nuovo Palermo che sta nascendo in Serie D con il bando comunale del sindaco Orlando.

