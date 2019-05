Palermo rimane in B

Foschi polemizza con Tacopina: ''Hai visto, hanno deciso i tribunali''

Rino Foschi parla dopo la sentenza che ha riportato il Palermo in B.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/05/2019 - 09:04:04 Letto 424 volte

Rino Foschi parla dopo la sentenza che ha riportato il Palermo in B e non nasconde una stoccata al presidente del Venezia Joe Tacopina: “Abbiamo pagato quanto commesso di errato in passato, accettiamo con professionalità la sentenza e il prossimo anno tenteremo di riprenderci ciò di cui siamo stati privati in questa stagione. Abbiamo passato un brutto mese sentendoci a un passo dalla Serie C, ma ora il verdetto è stato ribaltato. Il gruppo è stato felice della notizia, ero con loro al campo prima di recarmi in ufficio: domani faremo l’ultimo allenamento e ho detto ai ragazzi che verrò con la tuta per iniziare con loro il torello: sarà difficile fermarmi. Ora vogliamo svolgere per bene il nostro mestiere e programmare con la società il futuro, non intendo polemizzare e arrabbiarmi tornando sull’argomento ora in archivio. Sono, tuttavia, stupito dalle dichiarazioni del presidente del Venezia Tacopina, perché i conti del club li aveva visti prima di me. Ognuno ha la propria visione delle cose, ma loro hanno sempre sostenuto che contino i tribunali: questi hanno deciso la nostra permanenza in cadetteria. Ai tifosi dico che questa vittoria è anche e soprattutto loro, adesso bisogna ripartire uniti con la nuova proprietà e più forti di prima.”

