Foschi quasi in lacrime: ''Così non è corretto, siete dei truffatori''

É un fiume in piena il direttore del Palermo, Rino Foschi, che è intervenuto ai microfoni di Sportitalia per commentare la decisione della Lega B di non rinviare i playoff: “É una cosa scandalosa. Hanno penalizzato una città e tutto il lavoro che abbiamo fatto quest’anno. Hanno barato, questi sono dei truffatori!”.

Quasi in lacrime, Foschi sbotta: “Qualcuno deve pagare. Non si possono cambiare le regole in corsa, Balata e i consiglieri devono rispondere di quello che hanno fatto. É stata una pagliacciata. Andate a vedere chi sono i consiglieri che hanno deciso insieme a Balata, è una cosa scandalosa”.

