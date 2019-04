cessione Palermo

Foschi: ''York Capital? Potrebbe firmare tra cinque ore''

Si aspetta la firma per il passaggio di proprietà alla York Capital che potrebbe arrivare in qualsiasi momento.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/04/2019 - 13:39:26 Letto 404 volte

Giorni di trepidate attesa in casa Palermo. Si aspetta la firma per il passaggio di proprietà alla York Capital che potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Il presidente rosanero Rino Foschi ha parlato proprio della firma, queste le sue dichiarazioni rilasciate a “ForzaPalermo.it”: «Non è vero che ogni giorno è quello giusto, non è così. Si sta lavorando come da un mese a questa parte. Potrebbe essere tra 5 ore come tra 20 giorni. Perché se si vuole fare un’avventura, si fa in 5 minuti; per le cose serie invece ci vuole tempo. Stiamo lavorando e siamo a buon punto, ma ribadisco: per le robe serie ci vuole tempo. Lo slittamento? Non è slittato nulla, siamo sempre sull’attenti. E in questo momento ho la testa sul Padova. Perché da York Capital nessuna dichiarazione? Perché York Capital è una società seria e parla quando ci sono i presupposti».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!