Frosinone-Palermo, omologato il risultato

Il verdetto è arrivato: il risultato di Frosinone – Palermo viene omologato dal giudice sportivo Emilio Battaglia.

Il verdetto è arrivato: il risultato di Frosinone – Palermo viene omologato dal giudice sportivo Emilio Battaglia; il ricorso è respinto. Il Palermo farà ricorso alla corte sportiva d’appello e come già preannunciato presenterà un esposto alla Procura della Repubblica.

Il Frosinone viene punto con due turni a porte chiuse per il lancio reiterato di palloni e oggetti sul campo di gioco, colpendo anche un addizionale e per l’invasione di campo (avvenuta in base al referto a partita conclusa). Squalificati Dawidowicz (due turni), Aleesami, Jajalo e Dionisi (un turno). Inibito fino al 31 agosto il ds rosanero Aladino Valoti.

