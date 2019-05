appello retrocessione palermo

Giorno del giudizio per il Palermo, sensazioni negative per la sentenza della Corte d'Appello

Sembra che la corte federale confermerÓ la sentenza di primo grado. Il Palermo potrÓ giocarsi le sue carte nei successivi gradi di giudizio.

29/05/2019

Nicola Binda e i segnali dalla Corte federale d’appello. Il caporedattore della Gazzetta dello Sport dice la sua sul possibile esito dell’udienza d’appello a carico del Palermo. Intervistato da “Radio Alfa” traccia un quadro e afferma: “E’ stato un anno maledetto e che deve far riflettere. Ci va di mezzo il campionato e tutti coloro che seguono. Certe vicende rovinano l’immagine di una categoria. Dai segnali che ha mandato la Corte Federale nei giorni scorsi, credo che si andrà verso la conferma di quella che è stata la sentenza di primo grado, non penso che la Corte Federale possa stravolgerla. Credo che si andrà verso il playout Salernitana-Foggia, che comunque è molto complicato da giocare e pieno di incognite dopo tutto questo tempo”

E aggiunge: “Per il Foggia sarebbe una conquista dopo una retrocessione già scritta, la squadra avrebbe una bella spinta sul piano del morale. Ad esempio per il Venezia invece giocarlo potrebbe creare apprensione. In ogni caso sembra che la corte federale confermerà la sentenza di primo grado. Il Palermo potrà giocarsi le sue carte nei successivi gradi di giudizio, ma domani si scrive la classifica di questa stagione. Il 2 luglio poi ci sarà il processo in sede penale e potrebbe esserci un nuovo scenario. Non è escluso ad esempio che il Palermo possa aver ragione e rientrare in B in sovrannumero”.

