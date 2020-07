Giro d'Italia, Orlando: ''Straordinaria occasione di rilancio anche in chiave turistica''

Giro d'Italia

''Una splendida occasione ed una vetrina nazionale ed internazionale per il nostro patrimonio artistico e culturale'', ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando .

"La partenza del Giro d'Italia dalla nostra regione ed in particolare dal suo capoluogo sarà una splendida occasione ed una vetrina nazionale ed internazionale per il nostro patrimonio artistico e culturale. Una straordinaria occasione di rilancio anche in chiave turistica, motivo per cui desidero ringraziare per il loro impegno il ministro Vincenzo Spadafora e l'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina".

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando dopo essere stato informato dal direttore della Corsa, Mauro Vegni, della scelta di Palermo come città di partenza ad ottobre dell'edizione 2020 del Giro d'Italia.

