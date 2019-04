processo zamparini

Giudizio immediato per Zamparini, processo il 2 luglio

Si aprirà il 2 luglio il processo a Maurizio Zamparini davanti ai giudici della quarta sezione del tribunale di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2019 - 15:26:15 Letto 368 volte

Si aprirà il 2 luglio il processo a Maurizio Zamparini davanti ai giudici della quarta sezione del tribunale di Palermo presieduta da Bruno Fasciana. Oggi il Gip di Palermo Guglielmo Nicastro ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dai sostituti procuratori Andrea Fusco, Dario Scaletta, Francesca Dessì e dell'aggiunto Salvatore De Luca. Zamparini è l'unico imputato e dovrà rispondere dei reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali.

L'inchiesta riguarda la gestione finanziaria della società di via Del Fante negli anni 2013-2017. Nell'inchiesta sono indagate anche altre 7 persone fra cui uno dei figli di Zamparini, Paolo, la segretaria e alcuni professionisti di cui l'ex patron rosanero si è servito in quel periodo. Per loro la procura ha scelto di continuare l'indagine, scegliendo la via dell'avviso conclusione indagini e della successiva richiesta di rinvio a giudizio.



Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza il cuore dell'indagine sono le presunte vendite fittizie del marchio, ceduto per due volte a società riconducibili allo stesso Maurizio Zamparini per realizzare plusvalenze da mettere a bilancio e coprire i debiti di esercizio

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!