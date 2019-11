Palermo Calcio

Giugliano-Palermo, trasferta vietata ai tifosi rosanero

Palermo, ecco perché i tifosi non andranno a Giugliano...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2019 - 11:20:08 Letto 338 volte

Dopo la vittoria nel derby contro il Messina al Barbera, il Palermo lavora per la gara di domenica a Giugliano. Una partita delicata, anche perché la squadra campana in casa ha sempre vinto. Una trasferta che il Palermo dovrà affrontare senza i suoi tifosi, c’è infatti il divieto di trasferta per i fans palermitani.

Il divieto riguarda i residenti di Palermo e provincia e la decisione di vietare la trasferta ai tifosi rosanero potrebbe essere legata alla condotta nelle trasferte di Nola e Messina di alcuni tifosi palermitani. Anche a Palmi si sono registrati diversi problemi.

Sul campo ieri Test amichevole contro il carini, Palermo che ha vinto 8-0. Poker di Ricciardo nella ripresa, mentre nel primo tempo erano andati a segno Langella e due volte Lucera; l’altro gol è arrivato su autorete. Pergolizzi ha cambiato modulo un paio di volte, prima con il 4-3-3 e poi anche con il 4-3-1-2. Domani rifinitura e poi partenza per la Campania.

