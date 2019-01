Palermo Calcio

Gli inglesi tornano a Palermo, prossima settimana conferenza stampa

Il gruppo inglese torna a Palermo e lo farà la prossima settimana quando parlerà nuovamente alla stampa in una conferenza che si svolgerà presumibilmente entro giovedì.

A preannunciarlo è stato l’Ad del club rosanero Emanuele Facile “Avevamo anticipato che c’era bisogno di un po’ di tempo per completare tutto quello che c’è da fare – ha detto Facile - man mano che lo andiamo facendo ne daremo notizia nei tempi previsti. In settimana organizzeremo una conferenza stampa in cui daremo ulteriori dettagli ma a questo punto il quadro è completo. Quindi una nuova tessera in un mosaico che al momento risulta ancora incompleto, la prossima settimana però in occasione di una conferenza stampa che si preannuncia decisamente significativa tanti dubbi potrebbero essere sciolti. Ma quel che preoccupa sono le scadenze di metà gennaio e tra un po’ arriverà anche la nuova rata degli stipendi: ci vuole insomma liquidità immediata per venire incontro alle tante esigenze del club. Il Palermo british però prende forma e nei prossimi giorni arriveranno – si spera – le prime concrete risposte."

