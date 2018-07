ricordi mondiali

I campioni del mondo targati Palermo

L'Italia vinse per l'ultima volta nel 2006, quando a sollevarla al cielo di Berlino fu Fabio Cannavaro, allora giocatore della Juventus...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2018 - 17:42:23 Letto 418 volte

È l'evento più importante di tutti. È il torneo che concentra su di sé tutti i riflettori dei media del pianeta. La VM 2018, presenta un'esplosione di emozioni e di vertigini ineguagliabile. Persino chi non ama particolarmente il calcio desidera sedersi sul sofà per guardare in tranquillità le partite che sono in programma, e lo stesso sta accadendo adesso con la Coppa del Mondo 2018 in Russia. Tanti sono i calciatori di livello assoluto impegnati adesso in questa competizione che l'Italia vinse per l'ultima volta nel 2006, quando a sollevarla al cielo di Berlino fu Fabio Cannavaro, allora giocatore della Juventus, la squadra favorita dalle quote delle scommesse sulla Serie A di bet365 per il prossimo campionato.

Eppure, in quella squadra c'erano tanti calciatori degni di nota, più o meno importanti; tre di loro facevano parte, oppure lo erano stati in passato, dell'Unione Sportiva Palermo, la squadra del capoluogo siciliano, da sempre una piazza calda e viscerale dove il calcio si vive come in pochi altri luoghi. In quegli anni, per altro, la società rosanero viveva uno dei suoi migliori periodi di sempre e militava nella massima serie dove orbitava a metà classifica, prima di spiccare il volo verso le parti nobili di lì a poco. Non fu un caso che tre elementi della nazionale che avrebbe poi trionfato in Germania facessero parte della squadra siciliana. I giocatori in questione sono i difensori Cristian Zaccardo e Fabio Grosso e il centrocampista Simone Barone, tra i protagonisti dell'indimenticabile stagione 2005-06 che avrebbe visto i rosanero arrivare al quinto posto in Serie A sotto la guida prima di Luigi Del Neri e poi di Giuseppe Papadopulo.

Il successo dell'Italia in Germania fu dovuto a una serie di fattori, ma su tutti fu importante l'amalgama del gruppo. La nazionale fu capace soprattutto di proteggere Zaccardo dopo l'autogoal contro gli Stati Uniti nella seconda partita del girone. Eppure, col senno di poi, quel momento rappresentò la svolta per gli azzurri, dato che da quell'incontro Gianluca Zambrotta si spostò da sinistra a destra della linea di difesa e Grosso fu chiamato a giocare da terzino sinistro. Tutti sanno quanto fu importante il contributo del mancino allora al Palermo nella conquista del mondiale: il terzino conquistò il rigore fondamentale con l'Australia, segnò il goal dell'1 a 0 nella semifinale contro la Germania e, soprattutto, trasformò con freddezza il rigore decisivo nella serie in finale contro la Francia scatenando caroselli in tutto il paese.

La quarta stella azzurra portava quindi con sé un bel po' di rosanero. Anche Zaccardo e Barone diedero il loro piccolo contributo in un gruppo solido e fatto di amici, mentre in attacco Luca Toni, con un passato recente a Palermo, faceva a sportellate e aiutava gli inserimenti dei compagni. Mai come in quell'occasione, Palermo si sentì tanto al centro del mondo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!