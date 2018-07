luna rossa

I ragazzi del Circolo della Vela Sicilia ospiti di Luna Rossa

La squadra agonistica del circolo ha fatto visita a Cagliari, al quartier generale del vincente team italiano. I ragazzi hanno avuto modo di provare la barca che parteciperà alla prossima Coppa America

31/07/2018

La squadra agonistica del Circolo della Vela Sicilia ha fatto visita a Cagliari, al quartier generale di Luna Rossa al Molo Ichnusa. Qui, per tre anni, il team che rappresenterà il Circolo della Vela Sicilia nella sfida dell'America's Cup studierà le migliori strategie di regata e allenerà il suo equipaggio per rendere al meglio in ogni variabile di gara.

Accompagnati da Lea Benigno e dagli istruttori Ernesto Martinez, Aurora Lupo, Mario Romeo e Domi Aiello, gli atleti del Circolo della Vela Sicilia hanno incontrato i padroni di casa: lo skipper Max Sirena, Francesco Bruni, Vasco Vascotto, Nicholas Brezzi e Pietro Sibello. I giovani velisti palermitani hanno visitato la base, hanno collaudato gli attrezzi della palestra di Luna Rossa, fino a respirare l’aria del "dietro le quinte" con un passaggio dagli uffici dove si sta preparando la grande sfida. Il momento più importante per il gruppo agonistico del Circolo della Vela Sicilia è stato l’ingresso nella stanza del simulatore, dove hanno avuto modo di provare l’AC75, la barca che parteciperà alla 36ª edizione della Coppa America che si disputerà ad Auckland nel 2021.

“Per i nostri ragazzi è stato un momento importante – dice il presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo – vedere con i propri occhi la professionalità che serve per raggiungere certi risultati e avere la possibilità di constatare quanto impegno, dedizione e lavoro serva per arrivare a certi livelli non può che essere da stimolo per i componenti della nostra squadra agonistica". Randazzo rimarca l'inestimabile valore della visita, per l'esperienza dei giovani velisti e per ampliare e arricchire il loro concetto di "organizzazione": "È stata un’occasione unica, perché non capita a tutti visitare il centro che ospita i segreti di un team che parteciperà alla Coppa America e che ha scelto di farlo con i colori del Circolo della Vela Sicilia. I nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di imparare quanto sia importante il lavoro di squadra in un team formato da un’ottantina di persone fra le quali solamente una decina sono quelle che vanno in acqua”.

