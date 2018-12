Basket

I rosanero non si fermano, battuta anche Castanea: è secondo posto

Ancora una partita ''tirata'' e ancora una vittoria pesante per La Braciera Palermo che batte anche Castanea in casa 66-63, confermando la seconda piazza nel Girone Nord di Serie D.

Avvio deciso quello degli ospiti con un 7-0 di parziale che tramortisce, ma non abbatte i rosa di coach Vallesi, bravi a rispondere prontamente. È grazie ad un invasato Giulio Paternò che i padroni di casa del PalaMangano si riportano avanti: ben 19, con cinque triple, i punti nei primi 10’ di gioco del’ala rosanero, che impressiona tutti, anche perché sono 21 quelli totali messi a segno da Palermo nel primo quarto.

Si abbassano e di tanto le percentuali di entrambe le squadre a cavallo della pausa lunga, con Castanea tenuta sempre a distanza minima da Ranin e Tilev. I rosa segnano prevalentemente dalla lunetta, con l’aggiunta di una tripla a testa per Calò e Trevisano, insieme al fondamentale apporto difensivo e offensivo di Benvegna. Al via del quarto periodo di gioco la partita è equilibratissima (51-49).

Non si segna per due minuti interi, la palla pesa per entrambe e la fatica ha ormai preso il sopravvento. Trevisano piazza la bomba, capitan Cuccia sfonda con le cattive la difesa messinese trovando il fondo della retina. Dall’altra parte è sempre Ranin a realizzare e tenere Castanea incollata al match, ma alla fine è Palermo a portarla a casa con i liberi, non senza quel po’ di pathos che è ormai marchio di fabbrica di questa squadra.

La Braciera Palermo mette così a segno la quinta vittoria stagionale su sette partite, balzando solitaria al secondo posto in attesa del completamento dell’ottavo turno. Domenica prossima i rosa faranno visita alla prima della classe Milazzo, in quella che sarà la prima ‘vera’ trasferta della stagione.

LA BRACIERA PALERMO-CASTANEA BASKET 66-63

Parziali: 22-17, 34-31 (12-14), 51-49 (17-18), 66-63 (15-14)

Palermo: F. Micale, A. Guzzardi ne, Won ne, Benvegna 4, G. Paternò 25, Calò 16, Fontanilla, Cuccia 8, Melone ne, Tasca ne, Trevisano 13. All. Vallesi

Castanea: Calarese 18, Zaccone, Lugwana 10, Cardillo, Banin 18, Diallo 3, Campanella, Tilev 14. All. Frisenda

Arbitri: Miragliotta e Scuderi

