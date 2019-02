accoglienza tifosi palermo

I tifosi accolgono il Palermo allo stadio, è festa al Barbera *VIDEO*

In duecento hanno accolto i giocatori del Palermo ieri sera allo stadio ''Barbera'' al ritorno dalla trasferta di Perugia.

In duecento hanno accolto i giocatori del Palermo ieri sera allo stadio "Barbera" al ritorno dalla trasferta di Perugia. Quando il pullman con la squadra di Stellone a bordo ha varcato l’ingresso del piazzale Vycpalek, è stato un inferno rosanero: fumogeni, bandiere, cori e tante luci dei cellulari a riprendere quei momenti. Tanti cori con “Torneremo in serie A” fra quelli più cantati, insieme a “Siamo sempre con voi” e “Vi vogliamo così”.



Poi, quando sono scesi i giocatori, il più festeggiato è stato Giuseppe Bellusci, letteralmente sommerso dall’affetto dei tifosi. Sui social le scene riprese dall’interno del pullman hanno trasmesso la piacevole sorpresa dei giocatori nel trovare tanta gente a tarda sera allo stadio per una vittoria in una partita di campionato che, vista la situazione societaria, valeva ben più di tre punti.





