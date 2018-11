basket

Il cuore stavolta non basta, La Braciera Palermo cade in casa

Un'altra serata da leoni per La Braciera Palermo alla quale, stavolta, non basta lottare sino all'ultimo possesso.

Un’altra serata da leoni per La Braciera Palermo alla quale, stavolta, non basta lottare sino all’ultimo possesso. Al PalaMangano passa meritatamente lo Zannella Basket Cefalù per 68-79, dopo un match per larga parte in equilibrio.

Partenza razzo per gli ospiti che segnano in tutti modi e da tutte le posizioni in avvio. Sorpresi i palermitani, che dall’altra parte del campo non riescono ad entrare in ritmo, tirando tanto ma raccogliendo poco. La reazione nel secondo quarto, con ben 26 punti in 19 minuti. Mattatore assoluto è ancora Gianni Trevisano (ben 34 a fine gara), con le triple di Giulio Paternò a fare da contorno.

Equilibrio che dura anche nel terzo periodo, apertosi sul 35-40, con Terrasi, Monaco e Ducato a trascinare lo Zannella. Frazione che sorride ancora ai rosanero, spinti da un pubblico calorosissimo nonostante maltempo e sabato pomeriggio. Nell’ultimo periodo, però, la palla torna a non entrare per i palermitani, mentre Cefalù non perde l’occasione di chiudere i giochi ancora prima dell’ultimo minuto di partita.

Più precisi e costanti i madoniti, per i rosanero di coach Vallesi pochi rimpianti per aver dato tutto in campo. Solo applausi a fine gara da parte dei meravigliosi tifosi rosanero.

LA BRACIERA PALERMO - ZANNELLA CEFALÙ 68-79

Parziali: 9-23, 35-40 (26-17), 53-56 (18-16), 68-79 (15-23)

Palermo: F. Micale ne, G. Micale 2, Leone 2, Benvegna 4, G. Paternò 14, Fontanilla, Cuccia 6, Melone 6, Tasca ne, Trevisano 34, Won ne. All. Vallesi

Cefalù: Ducato 18, G. Terrasi 21, Monaco 9, V. Pirrone 12, Cimino 4, Maniscalco 3, Galipo' 2, S. Pirrone 5, Gallo 5, Cesare ne. All. Giambelluca

