nuova proprietà

Il gruppo inglese si presenta: ''Porteremo il Palermo in alto'' *CONFERENZA STAMPA*

Obiettivo serie A. Il nuovo gruppo inglese che ha acquistato il Palermo si è detto pronto alla sfida e spera di poter già regalare un primo importante regalo a tutti i tifosi: la massima serie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2018 - 18:13:14 Letto 410 volte

Obiettivo serie A. Il nuovo gruppo inglese che ha acquistato il Palermo si è detto pronto alla sfida e spera di poter già regalare un primo importante regalo a tutti i tifosi: la massima serie. Clive Richardson, David Platt e Maurizio Belli, sono loro, dopo l’uscita di Zamparini, a rispondere alle domande dei giornalisti.

“Negli utlimi sei mesi abbiamo cercato opportunità in tutto il mondo e abbiamo cercato noi il Palermo – dice Richardson - non c’è un solo proprietario. Al momento non possiamo dire tutto l’organigramma, lo indicheremo in seguito. Non ci sarà soltanto un proprietario in futuro. L’acquisto riguarda Mepal e il Palermo. Il credito con loro sarà riscosso nei tempi che stiamo valutando”.

Interviene David Platt: “Mercato di gennaio? C’è ancora un po’ di burocrazia. Loro chiedono scusa per questo ritardo. Io sono il rappresentante della compagnia. Dobbiamo ancora parlarne con lo staff sportivo. Il Palermo sta andando bene. Siamo venuti qui per questo: per parlare con Foschi, Stellone e saranno loro a dirci di cosa ci sarà bisogno. Dobbiamo portare tranquillità ai ragazzi che vanno in campo. A Padova bisogna giocare con tranquillità, la società gira normalmente”.

E poi palla a Belli che interviene sulla cessione: “Il prezzo di vendita corrisponde a 10 euro. Il giro finanziario riguarda i soldi che servono per finire la stagione, per ora. Gli acquirenti hanno chiesto di non essere divulgati. Alcuni sono quotati in Borsa e non posso dare nomi perché potrebbero avere riflessi sul mercato finanziario. Il ruolo di Financial Innovations? Consulente di Zamparini. Emanuele Facile? Non ci sono cose particolarmente curiose. La Sport Capital Group Investments Limited riguarda consulenze sportive, non c’entra necessariamente con l’acquisizione del Palermo”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!