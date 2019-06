Palascherma

Il Palascherma di Palermo sorgerà in viale del Fante, Susinno: ''Ubicazione strategica per una città dello sport''

Palascherma di Palermo al vecchio centro stampa. Marcello Susinno, consigliere comunale di Sinistra Comune: ''Apprezzamento per attenzione del sindaco Leoluca Orlando''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2019 - 13:51:00 Letto 360 volte

"Finalmente dopo anni ritorna sotto i riflettori la struttura del vecchio Centro stampa. È importante che il Pallone possa essere riqualificato e restituito alla città per le attività sportive". Lo afferma Marcello Susinno, consigliere comunale di Sinistra Comune.

"La sua ubicazione strategica, che lo vede vicino ad impianti sportivi come l'ippodromo, lo Stadio delle Palme e la piscina, lo renderebbe un prezioso strumento di promozione sociale e territoriale per una 'città dello sport' . Sembra infatti - conclude Susinno - che il Sindaco voglia farne un impianto di Palascherma. Esprimo grande apprezzamento per la possibile conversione dell'ex Centro stampa dei mondiali 90 di viale del Fante ad impianto a vocazione sportiva per la scherma."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!