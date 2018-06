tennis

Il palermitano Cecchinato fa la storia, raggiunti i quarti del Roland Garros

Il 25enne palermitano batte in quattro set il belga David Goffin, numero 9 del mondo

Il sogno di Marco Cecchinato continua. Il 25enne siciliano giunge a sorpresa nei quarti di finale del Roland Garros battendo in quattro set il belga David Goffin, numero 9 del mondo, per 7-5 4-6 6-0 6-3 in 2h 31’.

Il palermitano inizia il match alla grande: è super concentrato e con la prima di servizio fa quello che vuole. 6 punti di fila (dallo 0-15 iniziale) e Goffin è subito costretto a recuperare un pesante 0-30. I turni di battuta sono dominati da chi serve. Dopo aver ceduto le briciole nei primi 4 turni di battuta, Cecchinato va a servire sul 4 pari, sotto 0-15, ma piazza con straordinaria lucidità e freddezza due palle corte vincenti che Goffin non vede neppure partire. L’azzurro gioca qualche metro di troppo fuori dalla riga di fondo, ma Goffin non fa mai veramente male. E sul 6-5 Cecchinato arriva a giocarsi le prime due palle break del match che sono anche altrettanti set point: Goffin annulla il primo con un servizio al centro e Cecchinato sbaglia il secondo mettendo in corridoio la risposta. L’azzurro risponde tra i piedi a Goffin e si procura un terzo set point che trasforma quando Goffin mette un rovescio in rete.

