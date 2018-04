Venezia-Palermo

Il Palermo affonda a Venezia, 3-0 e promozione diretta che si allontana.

La cronaca: Tedino manda in campo la coppia Trajkovski-La Gumina, nel Venezia c’è l’ex Andelkovic in campo. Il Palermo inizia male, anzi malissimo: 12’ buono spunto di Falzerano che si accentra dal lato destro e serve in orizzontale Suciu, il centrocampista del Venezia approfitta di uno spazio per avanzare e calciare con potenza un pallone che spacca la porta di un incolpevole Pomini. Il Palermo non esiste, gioca male e allora giustamente viene punito, al 18’ buon lavoro di copertura del pallone di Marsura, l'attaccante scarica all'indietro per Stulac che, complice la morbida pressione di Chochev, calcia dalla distanza superando Pomini, 2-0. Rosanero inesistenti, dopo un minuto il Venezia va vicino al tris: passaggio in orizzontale di Accardi per Struna che lo fa passare, Marsura si avventa per primo e serve l'ex Ternana, la sua conclusione in diagonale coglie il montante alla destra di Pomini. Il Palermo non dà segnali di ripresa, gioca solo il Venezia che sfiora il gol con Bruscagin.

Ripresa, entra Moreo che sfiora il gol con una deviazione fortuita che per poco non beffa Audero. Il Palermo prova a giocare palla a terra, ma il Venezia è ben messo in campo e non si scopre tantissimo. Tedino sembra rassegnato, il Palermo non riesce mai a verticalizzare e Trajkovski non gioca mai un pallone interessante. 60’ Moreo si gira ma trova le gambe di La Gumina, azione imbarazzante. 61’ La Gumina ha la palla buona per riaprirla ma tira addosso ad Audero da ottima posizione. Al 64’ però il Venezia la chiude, cross in mezzo, la difesa rosanero dorme e Andelkovic ci mette la zampata per la rete del 3-0. La partita finisce qui, Palermo che dichiara la resa e affonda in laguna, nel finale il palo dice di no a Trajkovski.

