Il Palermo batte 2-0 il Brescia

Il Palermo batte 2-0 il Brescia

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 27/01/2018 - 17:22:56 Letto 330 volte

Il Palermo batte 2-0 il Brescia, questa la cronaca del match: al 4’ il Palermo la sblocca, Trajkovski in mezzo per Chochev che di testa impegna Minelli, sul tap-in sempre il bulgaro insacca la palla del vantaggio. La gara è vivace, il Brescia prova ad impensierire Posavec ma la difesa rosanero regge. Al 15’ Torregrossa di divora la palla del pareggio, mandando a lato su un cross a tagliare Curcio. 22’ gran palla di Coronado per Chochev che dalle retrovie si incunea in area e di testa scalda ancora i guanti di Minelli. Il Palermo mantiene il pallino del gioco e prova a far stancare il Brescia che pressa a centrocampo.

Ripresa, Tedino mette dentro Szyminsky al posto di Embalo, prestazione opaca per il guineano. 51’ Palermo vicino al raddoppio, grande destro di Struna e ottima risposta di Minelli. Coronado dà sprint al Palermo che però non riesce a trovare spazi per la conclusione in porta. Al 65’ ancora occasione per Chochev che smarcato al centro da Trajkovski alza sopra la traversa la palla del raddoppio. Dopo tre minuti Gastaldello per poco fa autogol ma ancora Minelli salva la sua porta. 73’ miracolo di Posavec su Caracciolo che stava già per esultare, parata a tuffo sull’ex rosanero. 78’ gran palla di Coronado per Trajkovski che tutto solo mette a lato. Nel finale arriva il 2-0 firmato da Gnahorè, entrato da poco, destro a giro e palla all’angolo.

