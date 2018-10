Palermo-Crotone

Il Palermo batte il Crotone e brinda ai tre punti

Buona la prima per Stellone, il Palermo batte il Crotone 1-0 e conquista tre punti fondamentali.

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 07/10/2018 - 23:08:24 Letto 424 volte

La cronaca: Stellone per la sua prima in rosanero schiera un Palermo a trazione anteriore, in avanti Nestorovski con Puscas, Trajkovski a supporto, nel Crotone occhio a Budimir. Ritmi godibili all’inizio ed e’ il Palermo a sfiorare il gol con Jajalo che calcia dalla distanza e palla che esce di poco. 12’ Trajkovski ci prova ancora, ma arrivato in area piccola non calcia. Nestorovski non si intende molto bene con Puscas, i rosa provano a sfondare ma hanno pochi spazi. 26’ Aleesami prende l'iniziativa e va in percussione: il numero 19 calcia, pallone ampiamente a lato. Il Crotone si fa vivo al 36’ buon sinistro da parte di Martella che prova a sfruttare un errore, ma la conclusione del numero 26 termina direttamente sul fondo. Al 44’ grande occasione per i rosa, palla in mezzo per Nestorovski che di testa la piazza all’angolino, miracolo di Cordaz che si distende e salva sulla linea.

Ripresa, Stellone non cambia assetto e uomini e spera in una accelerata sul fronte offensivo. Il Crotone prova ad alzare i ritmi e cerca spazi sulle corsie esterne. Manca qualcosa in mezzo al campo ad entrambe le squadre, poco fosforo e gioco spesso spezzettato. Al 60’ sempre Jajalo dalla distanza e palla che non prende l’effetto giusto. Stellone mette dentro Rispoli al posto di Haas e il Palermo inizia a spingere maggiormente sulle corsie laterali.

Dentro anche Moreo al posto di Puscas. Al 71’ ancora Palermo vicinissimo al gol, cross di Rispoli che viene deviato e sbatte sulla traversa. Brivido per i rosa quando Rhoden prende la mira e tira forte, palla che lambisce il palo. Nei minuti finali forcing rosanero e finalmente l’acuto vincente: Nestorovski ci prova con il destro e complice la deviazione di Marchizza la palla si infila all’angolino e beffa Cordaz, 1-0.

Braccia al cielo, vittoria importantissima.

