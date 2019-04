Palermo-Verona

Il Palermo batte il Verona e torna a vedere la serie A

1-0 al Verona e tre punti fondamentali per il Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/04/2019 - 23:11:05 Letto 352 volte

La cronaca: Stellone si affida alla coppia Nestorovski-Moreo con Trajkovski a supporto. Barbera come sempre che presenta tantissimi spazi vuoti. Pronti via ed episodio dubbio in area di rigore del Palermo. Di Carmine viene trattenuto da Bellusci ma per l’arbitro non è penalty. L’ostruzione è molto lieve. Il Verona parte meglio, gioca palla a terra e cerca sempre l’azione offensiva. Palermo che però gradualmente sale in cattedra soprattutto grazie a Jajalo che gioca a tutto campo. 12’ primo tiro verso la porta del Palermo, Jajalo finta la conclusione con il destro, poi calcia di sinistro ma la palla finisce a lato. 23’ altra occasione per i rosanero con Nestorovski, Il macedone si avventa su una rimessa laterale battuta velocemente da Aleesami ma calcia sull’esterno della rete da buona posizione. Il Palermo schiaccia il Verona che non riesce più ad uscire dalla sua metacampo, gioca bene adesso la squadra di Stellone che però non riesce a concretizzare la superiorità. Trajkovski ci prova dalla distanza ma trova i guantoni del portiere avversario.

Ripresa, il Palermo la sblocca grazie a Nestorovski: palla in profondità per Moreo che taglia in mezzo per il macedone che sotto porta non può davvero sbagliare, 1-0. Il Palermo continua a spingere, 52’ bel cross di Szyminski per Nestorovski ma il colpo di testa del capitano rosanero finisce alto. 62’ grande palla di Nestorovski per Haas che conclude di prima, palla deviata in angolo da Silvestri che salva la sua porta. Il Verona però non molla, dopo tre minuti il palermitano Di Gaudio va ad un passo dal pareggio, tutto solo davanti a Brignoli spara alto. Grosso mette dentro Pazzini. Rosanero che appaiono più solidi rispetto al Verona, 77’ altra occasione per Haas che tira una sassata che però non inquadra la porta. Fuori intanto Moreo e dentro Puscas. Verona ad un passo dal pari con Matos, prima salva Brignoli e poi sulla ribattuta clamorosamente Pazzini respinge la conclusione che sarebbe stata vincente. Intanto doppio giallo per Bellusci e rosso per il difensore rosanero. Sofferenza nei minuti finali anche se è il Palermo ad avere l’occasione per raddoppiare prima con Puscas e poi con Nestorovski che colpisce il palo. Finisce 1-0, tre punti d’oro.

