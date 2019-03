Palermo-Carpi

Il Palermo cala il poker, battuto il Carpi

Il Palermo batte 4-1 il Carpi e consolida il secondo posto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2019 - 17:17:52 Letto 401 volte

La cronaca: Stellone non cambia rispetto a quello trapelato alla vigilia, in avanti Nestorovski e Puscas, Trajkovski e Falletti esterni-trequartisti. Già al pronti via Palermo vicinissimo al gol, Falletti per Puscas, conclusione del romeno e miracolo di Piscitelli. I rosa iniziano bene il match e fraseggiano molto, il Carpi di Castori invece attende di ripartire. Il Palermo la sblocca al 13’: sponda di Nestorowski partito in verticale, Falletti controlla ed infila in porta in diagonale, 1-0. Il Palermo e’ devastante, non c’è partita e al 15’ arriva il raddoppio: Falletti ruba palla a centrocampo e serve Nestorovski che si porta la palla sul destro e incrocia, piazzandola all’angolino, 2-0. E dopo quattro minuti Puscas va vicino al terzo gol e ancora una volta Piscitelli fa miracolo. Il Carpi fatica e il Palermo continua ad attaccare, 28’ gran tiro dal limite di Trajkovski, conclusione tesa che trova la gran risposta di Piscitelli. Gli ospiti hanno palese difficoltà a creare gioco mentre il Palermo controlla il match senza difficoltà. Falletti intanto accusa problemi fisici e lascia in campo a favore di Fiordilino.

Ripresa, il Carpi la riapre subito: Rispoli perde la marcatura su Piscitella che fa la sponda per l’attaccante ex Perugia, il suo tiro di sinistro al volo beffa Brignoli. I romagnoli iniziano ad attaccare e il Palermo arretra. Al 59’ clamorosa occasione per il Carpi, Jelenic si avventa su un pallone vagante in area, conclude di prima ma trova la gran risposta di Brignoli. La gara prosegue, il Palermo non la chiude ma c’è il rosso a Pasciuti che agevola la causa rosanero. Il Palermo si riprende il match, il Carpi intanto resta in nove per l’espulsione di Kresic, proteste veementi e doppio giallo per lui. Il Palermo quindi dilaga e segna prima il terzo gol con Puscas che riceve in area, circondato dai difensori avversario trova il pertugio giusto ed infila in porta. E poi il quarto gol con Nestorovski che tutto solo batte facilmente Piscitelli. Tre punti d’oro.

