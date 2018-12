Palermo-Ascoli

Il Palermo cala il tris, battuto l'Ascoli

Il Palermo torna a vincere, 3-0 all'Ascoli e titolo d'inverno quasi centrato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/12/2018 - 23:19:15 Letto 357 volte

La cronaca: cambio di modulo per Stellone che si affida al doppio trequartista con Moreo unica punta. Rosanero già vicinissimi al gol dopo un minuto con Falletti:Trajkovski crossa forte dentro l’area di rigore ma l’uruguaiano dal dischetto, la spara in curva. La gara ha già ritmi alti ed è abbastanza godibile. Il Palermo gioca palla a terra e appare più rapido nel costruire la manovra. All’8’ ancora Palermo, grande cross di Trajkovski, Moreo stacca da vero rapace d’area ma il colpo di testa finisce largo. Il Palermo attacca e gioca meglio, dopo quattro minuti diagonale di poco a lato di Haas. Il gol arriva al 26’ con un clamoroso autogol del portiere Perucchini che prova a dribblare Moreo ma si spinge la palla in porta da solo, un autogol che resterà nella storia di questo campionato. Ascoli che cerca di giocarla in ripartenza ma è ancora il Palermo a sfiorare il gol: Aleesami crossa bene dall’altro lato per Falletti che tira al volo di destro, la palla finisce fuori di poco.

Ripresa: Il Palermo parte subito alla grande e cerca il raddoppio con un bel tiro di Falletti che però non inquadra la porta. Si muovono bene Trajkovski e Falletti che duettano e spesso la giocano su Moreo. 55’ brivido per il Palermo, tiro-cross di Cavion con la traiettoria che non inganna Brignoli che con l’aiuto della traversa salva il risultato. Sempre Ascoli attiva e pimpante, Ninkovic ci prova con un diagonale insidioso ed e’ Rajkovic a salvare la porta immolandosi di testa. Si fa male nel frattempo Aleesami ed entra Szyminski. Palermo che rispetto al primo tempo ha difficoltà a far scorrere palla mentre l’Ascoli zolla dopo zolla prende sempre più campo. 71’ altro brivido per i rosa, punizione liftata di Ninkovic e palla che per poco non fredda Brignoli. Stellone si copre e a centrocampo mette Murawski al posto di Haas. 73’ arriva il raddoppio del Palermo, gran botta dalla distanza di Trajkovski, Perucchini respinge come può, Chochev da posizione defilata azzecca il tap-in con un bel diagonale sotto il sette. Dopo un minuto Palermo vicino al tris con Moreo che lanciato da Falletti apre troppo il compasso e la palla sfiora il palo. Nel finale il terzo gol lo segna invece Szyminski che dopo un assist di Rispoli e un’uscita a vuoto del portiere avversario appoggia in rete da due passi.

Finisce 3-0, bene così.

