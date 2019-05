palermo retrocesso

Il Palermo calcio alza la voce, tutta la squadra in conferenza stampa

Un gesto eclatante quello della formazione rosanero, che domani mercoledì 15 maggio presenzierà al completo in sala stampa.

14/05/2019

Tutta la squadra del Palermo in conferenza stampa. Un gesto eclatante quello della formazione rosanero, che domani mercoledì 15 maggio presenzierà al completo in sala stampa con i propri giocatori al campo di allenamento, il Tenente Onorato di Boccadifalco.

La conferenza inizierà domani alle ore 9.45 e sarà l’occasione per lanciare un segnale forte dopo la sentenza del TFN (con retrocessione all’ultimo posto in classifica) e le successive decisioni del consiglio direttivo della Serie B, che non ha bloccato i playoff in attesa del ricorso dei rosanero e ha annullato i playout, salvando a tavolino Venezia e Salernitana.

