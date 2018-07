processo

Il Palermo ci crede, la Procura chiede penalizzazione e serie A da annullare per il Parma

È iniziato il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc, nei confronti dell'attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. La penalizzazione chiesta per gli emiliani annullerebbe la promozione in A e aprirebbe le porte ai rosanero

17/07/2018

Due punti di penalizzazione al Parma, da scontare per il campionato passato e con l'effetto dunque di annullare la promozione in serie A: è la richiesta avanzata dalla procura della Federcalcio nel processo presso il Tribunale Figc con l'accusa di tentato illecito, per la vicenda dei messaggi WhatsApp di Emanuele Calaiò ai giocatori dello Spezia. La procura, rappresentata dal sostituto Dario Perugini, ha chiesto in subordine 6 punti di penalizzazione, se la corte decidesse di applicare la sanzione per il prossimo campionato.

È iniziato dunque a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc, presieduto da Mario Antonio Scino, nei confronti dell'attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il giocatore, difeso dall'avvocato Paolo Rodella, è accusato di tentato illecito sportivo (art. 7 commi 1 e 2 del codice di giustizia sportiva) per tre messaggi dal contenuto ambiguo spediti tramite WhatsApp all'ex compagno di squadra Filippo De Col, quattro giorni prima dell'incontro del 19 maggio scorso valevole per la serie B tra Spezia e Parma. Il club emiliano, difeso dal legale Edoardo Chiacchio, risponde per responsabilità oggettiva. Si attendono le richieste del procuratore federale della Figc, Giuseppe Pecoraro.

ll Palermo è stato ammesso al procedimento sportivo nei confronti del Parma e del giocatore Emanuele Calaiò davanti al Tribunale federale nazionale della Figc. Il Tfn ha accolto l'istanza del club rosanero per il suo "interesse diretto in relazione alla posizione in classifica" del Palermo nello scorso campionato di serie B e in quanto "finalista dei playoff". Inammissibile, invece, l'istanza di ammissione al processo avanzata dal Venezia.

