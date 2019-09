Il Palermo continua a vincere, 3-2 al San Tommaso

Palermo-San Tommaso

Pubblicata il: 08/09/2019

La cronaca: Pergolizzi si affida a Ricciardo in avanti supportato da Santana e Felici. Una cinquantina di tifosi del San Tommaso in tribuna per questa gara storica. Al 3’ Palermo subito pericoloso, Martinelli ci prova dalla distanza, palla di poco alta. Ma i rosanero sono già vivaci. All’8’ Palermo già in vantaggio: grande azione dei rosa grazie al pressing di Vaccaro che è riuscito a rubare palla e a creare il corridoio per Santana che è stato lesto a mettere in mezzo per Ricciardo che da due passi sigla il suo primo gol in campionato. La gara scorre con il Palermo che gestisce palla e domina il gioco. 18’ grande botta di Ricciardo dal limite dell’area, il portiere del San Tommaso riesce a respingere come può. Al 23’ arriva il raddoppio con Kraja: cross di Doda dalla destra, palla vagante in area, la difesa del San Tommaso non riesce ad intervenire e Kraja piazza un rasoterra chirurgico che si spegne all’angolino, 2-0. Il Palermo dilaga qualche minuto dopo: grandissima palla di Vaccaro in mezzo, ancora difesa ospite che non interviene e Ricciardo in spaccata mette dentro la palla del 3-0. Palermo devastante. 34’ miracolo di Pelagotti che riesce a salvare ancora la sua porta dopo un colpo di testa di Maranzani, palla che si stava per infilare sotto la traversa. Il Palermo gioca bene a centrocampo con Kraja che spesso riesce a tagliare le linee e a creare superiorità.

Ripresa, ritmi più bassi, la squadra di Pergolizzi gestisce bene palla e prova a far giocare gli esterni. 50’ tunnel di Doda, palla per Felici che entra facilmente in area, palla in mezzo per Kraja che questa volta da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta. 58’ Palermo ancora pericoloso, palla per Santana che dentro l’area dopo una serie di finte calcia a giro ma la palla esce di poco. San Tommaso che prova a fare male alla difesa rosanero dal canto suo molto diligente senza sbavature. Però al 69’ arriva la rete degli ospiti: grandissimo sinistro di Tedesco che da 25 metri crea una parabola che spiazza Pelagotti un po’ distratto nella circostanza, 3-1 e applausi del Barbera per il calciatore del San Tommaso. Intanto esordio per il palermitano Ficarrotta che ha subito un ottimo impatto. I rosa rifiatano e nel finale arriva il secondo gol del San Tommaso su autogol di Lancini Altri tre punti in tasca e altro passo avanti verso l’uscita dal primo tunnel.

