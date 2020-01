Palermo calcio

Il Palermo corre verso il derby ma c'è emergenza

Il Palermo corre verso un altro derby, ma c'è emergenza a causa di infortuni e squalifiche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2020 - 11:11:59 Letto 361 volte

Dopo la vittoria in quel di Ragusa, il Palermo corre verso un altro derby, quello di domenica contro il Fc Messina. Una partita come di consueto ormai insidiosa per il Palermo che negli ultimi match è apparso imballato e soprattutto poco concreto sotto porta, anche se sono arrivate due vittorie. C’è emergenza a causa di infortuni e squalifiche, ma i 6 punti nelle ultime 2 gare hanno dato ai rosa la consapevolezza che il Palermo può esprimersi con moduli diversi e che questo aspetto, da situazione di emergenza, può trasformarsi in punto di forza spiazzando gli avversari. E allora per il derby con l’FC Messina è lecito attendersi delle novità: Crivello potrebbe ancora giocare a sinistra potrebbe esserci spazio per Accardi e l’assenza di Martinelli costringerà a valutare se schierare Langella terzino o mezzala. In avanti dovrebbe essere confermato il tridente formato da Floriano e Felici a supporto di Sforzini. Derby da non sottovalutare, anche perché l’Fc Messina nelle ultime cinque partite ha conquistato 13 punti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!