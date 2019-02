Crotone-Palermo

Il Palermo crolla a Crotone

Disfatta, il Palermo perde 3-0 a Crotone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2019 - 23:00:11 Letto 352 volte

La cronaca: Stellone si affida alla coppia Nestorovski-Moreo con Falletti trequartista, difesa a tre. Gara molto equilibrata, le due squadre giocano corte e non lasciano tanti spazi. I rosa fanno fatica a trovare spazio dopo il giro palla iniziale. Al 22’ timido attacco del Palermo, Haas allarga per Rispoli che crossa di prima, Moreo taglia sul primo palo e prova a girarla ma colpisce male il pallone che finisce sul fondo. Al 25’ Pettinari vicino al gol, mischia dentro l’area di rigore del Palermo, l’attaccante di casa si gira e colpisce di sinistro; palla fuori di poco. Al 28’ il Crotone passa in vantaggio: Simy colpisce di testa dopo un cross di Barberis, Pomini compie un miracolo e respinge sul palo ma sul rimpallo il più lesto è Rohden che spedisce in porta di sinistro, 1-0. Il Palermo non reagisce, non c’è gioco e al 42’ arriva l’occasione per il raddoppio del Crotone, Bellusci sbaglia in difesa, Pettinari ci prova a giro e palla che esce davvero di poco.

Ripresa, il Palermo prova a reagire, Rispoli ci prova con un bel diagonale e palla che per poco non si infila all’angolino, occasione per i rosa. Al 55’ gran palla di Rispoli in mezzo, Nestorovski non arriva per pochissimo nella deviazione che poteva essere vincente. Stellone intanto mette dentro Murawski al posto di Haas. Troppo lenta la manovra del Palermo che non riesce a creare gioco, il Crotone dal canto suo attende e poi cerca di ripartire. 73’ palla in mezzo e Spolli da due passi manca la deviazione che poteva essere il colpo del k.o per un Palermo troppo distratto in difesa. Dopo due minuti la clamorosa occasione sui piedi di Moreo che è tutto libero davanti a Cordaz ma si fa ipnotizzare dal portiere pitagorico che salva lo score. Al 78’ il raddoppio crotonese, pasticcio clamoroso della difesa rosanero con Rajkovic che si fa soffiare il pallone da Simy e a due passi dalla porta arriva la stoccata di Mraz che piazza all’angolino la palla del 2-0. 85’ cucchiaio di Nestorovski dal limite e ancora salvataggio dell’ottimo Cordaz. Nel finale terzo gol di Simy su rigore e tris pitagorico, una batosta clamorosa per un Palermo senza anima.

