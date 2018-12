Cittadella-Palermo

Il Palermo espugna il Tombolato, campione d'inverno

Il Palermo vince grazie al gol di Falletti contro il Cittadella e conquista il titolo d’inverno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/12/2018 - 17:04:43 Letto 352 volte

Il Palermo vince grazie al gol di Falletti contro il Cittadella e conquista il titolo d’inverno.

La cronaca: Stellone aveva già annunciato la formazione nel corso della conferenza stampa di ieri, Falletti e Trajkovski alle spalle di Moreo. Ritmi bassi, il Palermo attende mentre il Cittadella cerca di creare gioco sulle corsie esterne. 12’ bella palla in mezzo per Finotto che taglia bene in mezzo ma mette a lato da posizione ottimale. Falletti e Trajkovski non riescono ancora a duettare, Moreo è isolato in avanti. 25’ Cittadella ad un passo dal vantaggio, palla in mezzo per Panico che tutto solo in area spara sopra la traversa, Palermo graziato. Manovra lenta quella della formazione di Stellone che non riesce a trovare la password per fare male agli avversari. Al 29’ ancora i veneti vicini al gol, palla per Finotto che di testa sfiora l’angolino, Pomini si salva. Poi nell’azione successiva Chochev non riesce a concludere in porta da ottima posizione, ciccando la sfera. Cittadella che continua ad attaccare e colleziona palle gol, palla ancora per Panico che a botta sicura da due passi prova a superare Pomini che però si salva con un intervento da calcio a cinque. 39’ Trajkovski su punizione ha l’occasione per pungere ma spreca tirando in curva. 44’ occasionissima per il Palermo, gran palla per Trajkovski che calcia al volo da posizione defilata, Paleari respinge e poi sul tap-in il macedone colpisce il palo esterno.

Ripresa, dopo alcuni secondi clamoroso palo di Panico con Pomini battuto, ancora una volta Palermo graziato. Ma il calcio è strano e allora in una ripartenza rosanero orchestrata da Trajkovski arriva il gol di Falletti che è freddissimo davanti a Paleari, battendolo sul primo piano, 0-1. 56’ Siega approfitta di una presa poco efficace di Pomini ma non riesce a concludere in porta. Il Palermo adesso ha spazio per provare il contropiede fatale, Cittadella che però non demorde e continua ad attaccare. Al 72’ gigantesco recupero di Jajalo su Malcore che stava per concludere a rete davanti a Pomini. Stellone mette dentro Haas al posto di Chochev. Nei minuti finali Benedetti tira fuori di nulla, splendido calcio di punizione del laterale sinistro, palla alta di pochissimo. Il Cittadella attacca ma non trova la rete del pari, Palermo sempre più primo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!