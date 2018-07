Il Palermo farà ricorso, Zamparini: ''Vinceremo noi''

Ricorso palermo

Una partita che non è ancora finita. Il Palermo farà ricorso sul caso Parma, come annuncia Zamparini: “In appello sono sicuro che vinciamo noi; altrimenti farò causa al Parma per 50 milioni di danni. E c’è anche la questione di Ceravolo che non ha presentato il telefono perché smarrito, guarda caso, proprio il giorno stesso dell’audizione…”.

Zamparini annuncia il ricorso e attacca in maniera durissima il sistema calcio dopo la sentenza Parma, pronto anche ad adire la giustizia ordinaria: “Purtroppo ho avuto ragione, nelle decisioni sul caso Parma molte cose non quadrano. La richiesta della Procura federale? Assurda, politica e talmente stupida che, secondo me, equivale a darsi la zappa sui piedi. E già immaginavo che sarebbe finita così”.

Nel corso dell’intervista con il Corriere dello Sport, Zamparini si dice allibito per quanto deciso dai giudici: “A Calaiò quanto hanno dato? Due anni? Ecco. Hanno condannato il giocatore e a quel punto la sanzione doveva essere una penalizzazione di tre punti, per togliere al Parma quanto ottenuto a La Spezia. Hanno ammesso il reato, senza però dare alla società una sanzione adeguata. Assurdo. La penalizzazione andava scontata nel campionato appena concluso”.

