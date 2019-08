Il Palermo nel girone I della serie D

girone I

Il Palermo e’ stato inserito nel girone I della serie D.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/08/2019 - 15:34:14 Letto 328 volte

Ufficiale, il Palermo e’ stato inserito nel girone I della serie D. Tanti i derby siciliani in programma, in particolare quelli con le due squadre di Messina. Non solo Sicilia, nel girone I sono presenti anche compagini calabresi e campane. Non è stata inserita la Turris, bensì il Savoia, ma poco cambia al Palermo che dovrà vincere necessariamente il campionato per andare in serie C.

Queste le squadre inserite nello stesso girone dei rosanero:

Acireale, Castrovillari, FC Messina, Marina di Ragusa, San Tommaso, ACR Messina, Cittanovese, Giugliano, Marsala, Palmese, Savoia, Biancavilla, Corigliano Calabro, Licata, Nola, Roccella, Troina.

