palermo calcio

Il Palermo non ci sta e fa ricorso dopo Frosinone

Dopo i gravi fatti di Frosinone, il presidente rosanero Giovanni Giammarva annuncia ricorso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/06/2018 - 09:49:27 Letto 555 volte

Dopo i gravi fatti di Frosinone, il presidente rosanero Giovanni Giammarva annuncia ricorso: “Abbiamo presentato riserva per l’omologa del risultato. Le dichiarazioni di Longo ci hanno colpito, non può permettersi di mettere in dubbio il bilancio del Palermo, dopo tutto ciò che abbiamo passato e risolto. Sentirsi dire certe cose ci lascia allibiti”.

Il Palermo potrebbe agire per vie legali anche nei confronti del tecnico del Frosinone: “Non avrebbe dovuto dire certe cose. Approfondiremo e poi potremmo agire per vie legali. Vittoria a tavolino? Ripeto, abbiamo presentato una riserva contro l’omologa del risultato. Chiarire adesso con Longo? Non c’è nulla da chiarire, ha detto delle parole che vanno aldilà dell’area sportiva, è stata una caduta di stile. Vogliamo difendere la nostra società da certe aggressioni”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!