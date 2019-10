Palermo-Cittanovese

Il Palermo non si ferma, sei su sei

Palermo-Cittanovese 4-1.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/10/2019 - 17:19:17 Letto 361 volte

Palermo-Cittanovese 4-1. La cronaca: Pergolizzi si affida a Ricciardo affiancato da Felici e Kraja. 1’ e Palermo già in vantaggio, Ccross di Felici, Ricciardo cicca la palla di testa, ma poi riesce a riprendere il pallone e con il destro batte il portiere avversario.

Al 5’ Cittanovese che ci prova con un tiro dalla distanza di Giorgio, palla facile per Pelagotti. 18' ritmi bassi, il Palermo cerca di far scorrere palla ma la Cittanovese sembra messa bene in campo. Rosanero che però vanno al raddoppio. Al 30’ gara già archiviata: rigore per il Palermo e Ricciardo è infallibile dagli undici metri, palla sotto la traversa. 34' Accorcia le distanze la formazione calabrese, sbaglia un disimpegno il Palermo con Lancini e Giorgio da due passi piazza in porta, 3-1. 40’ il Palermo torna pericoloso con Felici che sfonda a destra e crossa, risolve in qualche modo la difesa ospite. Un Palermo pratico e concreto chiude il primo tempo tra gli applausi del Barbera. Ripresa, nessun cambio da parte di Pergolizzi. 53' Gara che scorre senza particolari emozioni in questa ripresa, Palermo che mantiene alto il baricentro.

Al 58’ Cittanovese che cerca la via del secondo gol ma i rosanero in difesa badano a non fare svarioni. 63' Lancini ci prova su punizione, palla però bloccata a terra dal portiere avversario. 70' Doda salva su un contropiede della Cittanovese che poteva trasformarsi in una nitida occasione da gol. 73’ Traversa di Paviglianiti, l’esterno sinistro giallorosso tenta un tiro-cross potente sul primo palo e colpisce il legno. Intanto entra Sfortini e proprio lui al 77’ cala il poker dei rosa: cross dalla destra di Felici e l’attaccante tutto solo non sbaglia di testa battendo Spataro. Finisce così. 4-1.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!