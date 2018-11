Verona-Palermo

Il Palermo pareggia a Verona 1-1

Il Palermo pareggia 1-1 a Verona, risultato positivo per i rosa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2018 - 23:15:45 Letto 385 volte

Il Palermo pareggia 1-1 a Verona, risultato positivo per i rosa.

La cronaca: Stellone schiera un Palermo a trazione anteriore con Nestorovski e Moreo coppia offensiva, Trajkovski e Falletti invece a supporto. Rosanero che giocano bene e fanno girare palla, il Verona senza quasi tifosi allo stadio attacca senza gps. All'11' occasione rosanero: sul cross di Rispoli, Silvestri respinge verso il centro ma la ribattuta di Trajkovski dal limite dell’area viene murata. Il Palermo attacca e gioca decisamente meglio, Jajalo allarga bene per Rispoli che salta Empereur, il suo cross però viene intercettato. Proteste per un possibile tocco di mano, ma Caracciolo sembra colpire con il braccio attaccato al corpo. Al 27' grande occasione per il Palermo: gestisce palla Nestorovski che imbecca Aleesami sulla fascia sinistra. Il norvegese mette al centro con Trajkovski che calcia di prima verso la porta, salvataggio di Silvestri con i piedi. I rosa fanno la partita ma è il Verona a sbloccare il match, percussione di Lee che entra dentro al campo e serve Matos tra le linee, il brasiliano trova Di Carmine che tutto solo davanti a Brignoli non sbaglia, 1-0. Il Palermo perde la bussola e il Verona prende campo.

Ripresa, Dawidowicz sfiora il gol dell'ex con una bella capocciata. Il Palermo prova a giocare palla sugli esterni, Verona che si difende e riparte. Stellone mette dentro Salvi al posto di Rispoli. 67' arriva il pareggio dei rosanero: gran palla in mezzo su angolo e testa vincente di Rajkovic che fa 1-1. Il Palermo torna ad attaccare, il Verona esce di scena, Stellone la vuole vincere e mette dentro Puscas. Proprio il romeno si procaccia subito l'occasione del vantaggio ma su un rimpallo che lo favorisce mette a lato di pochissimo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!