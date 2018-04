Palermo-Bari

Il Palermo pareggia con il Bari, esordio agrodolce per Stellone

1-1, deludente pari al Barbera tra Palermo e Bari...

30/04/2018

1-1, deludente pari al Barbera tra Palermo e Bari, rosanero che a questo punto devono sperare ancora una volta nei risultati negativi di Parma e Frosinone. Ritmi molto bassi, il Palermo ha bisogno di rodare e iniziare a capire i nuovi dettami tattici. Bari che attende invece di ripartire e non si sbilancia tantissimo. Dopo minuti di equilibrio, il primo squillo è dei pugliesi con Balkovec: percussione e conclusione dalla distanza, la sfera si spegne di poco a lato. Il Palermo risponde al 26’, apertura a destra per Rispoli, che mette un pallone basso sul primo palo, al 38’ ci prova Nene, il brasiliano riceve tra le linee, si gira ed esplode il destro ad incrociale, la palla sibila a lato di un soffio. Fine tempo e azione di Coronado che converge al centro e calcia in porta, palla leggermente deviata e fuori di poco.

Ripresa, nessun cambio, copione sempre identico con le due squadre che non si allungano tantissimo. Altra tegola per il Palermo, si fa male Struna, al suo posto Dawidowicz. Bari che quando decide di attaccare mette comunque paura al Palermo che viene incitato dai suoi tifosi a non mollare. All’80’ i rosanero passano: Moreo fa la sponda per La Gumina che con grande abilità stoppa bene al centro, brucia Gyomber e batte Micai per la rete del vantaggio, esplode il Barbera per un gol che spezza l’equilibrio. Intanto il Bari resta in dieci per il rosso a Marrone, per lui doppio giallo. La gara nel finale diventa rovente, fioccano i cartellini, e all’88’ arriva il pareggio del Bari con Nenè che tutto solo, dopo la sponda di Floro Flores, insacca da due passi, 1-1. Al 93’ Bari che resta in nove per l’espulsione anche di Henderson. Finisce 1-1.

