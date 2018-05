calcio

Il Palermo pareggia e dice addio alla serie A diretta

Il Palermo pareggia 0-0 e dice addio alle speranze di serie A diretta.

Pubblicata il: 12/05/2018 - 19:43:26

Il Palermo pareggia 0-0 e dice addio alle speranze di serie A diretta. La cronaca: Stellone conferma in parte la stessa formazione che ha battuto la Ternana, in avanti ci sono La Gumina e Moreo. Grandissima coreografia della curva nord, tifosi che vogliono una vittoria per continuare a sognare. Al 12’ prima vera occasione per il Palermo, Moreo ruba palla e mette in mezzo per La Gumina che da ottima posizione alza sopra la traversa. Al 23’ ancora Palermo, Rolando vede Aleesami e lo serve ma il norvegese la manda a lato di testa. Ritmi non proprio alti, il Cesena attende e cerca di ripartire ma la formazione di Stellone non si sbilancia tantissimo. Rolando gioca molto bene al 27’ ci prova con un tiro dalla distanza, Fulignati respinge come può e La Gumina sul tap-in tira addosso a Coronado. Al 38’ rigore per il Palermo, atterrato Dawidowicz in area, è penalty: Coronado però alza troppo, palla che finisce in curva, il brasiliano viene consolato dai compagni.

Ripresa, Stellone non cambia uomini. Schiavone ci prova su punizione, palla sulla barriera. Il Palermo a centrocampo ha poche idee, meglio gli esterni che cercano spesso il fondo. 55’ grande slalom di Coronado che supera tutti e tutto ma sbaglia il tiro a giro, palla ancora alta. Cesena pericoloso con Fedele, il centrocampista filtra per vie centrali e mira all’angolino, miracolo di Pomini. 63’ Rispoli di testa su angolo, Fulignati blocca senza problemi. I rosa hanno difficoltà a creare occasioni nitide, il Cesena in difesa è solido e non si scompone. Stellone mette dentro Trajkovski al posto di Rolando. Aleesami ha la palla del vantaggio al 75’, si accentra e prova il tiro a giro, nulla di fatto, palla che muore a lato. Sempre Palermo all’80’, palla filtrante per Trajkovski che però si fa ipnotizzare da Fulignati. Stellone tenta la carta della disperazione, dentro Nestorovski. Non succede più nulla, finisce 0-0.

