Il Palermo passa ad Arkus Network, si attende l'ufficialità

Ormai è questione di ore. L'annuncio del closing arriverà in giornata.

03/05/2019 - 09:14:11

Fumata bianca in arrivo. Ormai è questione di ore. L’annuncio del closing arriverà in giornata. Solo dettagli formali e burocratici hanno impedito che l’annuncio del passaggio della proprietà del Palermo da Daniela De Angeli a Arkus Network arrivasse ieri.

Oggi i rappresentanti delle parti in causa, Palermo Football Club Spa, Arkus Network Srl e Sporting Network Srl, sigleranno il contratto che renderà effettivo il preliminare firmato il 24 aprile scorso. I dettagli del contratto saranno poi resi noti nella conferenza stampa che si terrà fra lunedì e martedì, non già oggi per via della partenza della squadra e dei dirigenti per la trasferta di Ascoli di domani.

I dettagli dell’operazione non sono ancora pubblici. O meglio: il prezzo della società non è mutato, i simbolici 10 euro come per gli inglesi, e l’accollo dei debiti pregressi che superano i 40 milioni di euro. La società che comprerà il Palermo si chiama Sporting Network srl, con un capitale di 5 milioni. Ma se gli staff legali negli ultimi giorni hanno lavorato per così tanto tempo è perchè le intese devono riguardare tanti altri punti di questa complessa operazione.

