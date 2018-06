finale play-off

Il Palermo perde a Frosinone e resta in B

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2018 - 23:06:27 Letto 417 volte

Il Frosinone vince 2-0 e torna in serie A, in B ci resta il Palermo che perde male anche a causa dell’arbitraggio.

La cronaca:

Stellone conferma le previsioni della vigilia, c’è Nestorovski assieme a La Gumina, con Coronado a supporto. La partita è una battaglia, fioccano ammoniti, gara da sangue e arena, il Palermo se la gioca con rabbia e grinta. Al 14’ occasione Frosinone, calcio di punizione dal lato sinistro del campo affidato a Ciano, il suo traversone è per Ciofani che stacca di testa ma non riesce ad inquadrare la porta. Il Palermo risponde al 18’, Coronado entra in area dal lato destro del campo e calcia in diagonale, Vigorito si distende e blocca il pallone. Falli su falli, ammoniti su ammoniti, non c’è calcio ma solo calci. Ritmi bassi ma intensità a mille, come una vera finale. 27’ botta al volo di destro dal limite dell'area di rigore dell'esterno del Frosinone con Crivello, Pomini vede partire il pallone e lo neutralizza a terra senza problemi. Il tempo scorre tra timide occasioni e continuo gioco spezzettato.

Ripresa, nessun cambio da parte dei due allenatori. 53’ il Frosinone passa in vantaggio: Soddimo serve Maiello dal limite dell'area, il centrocampista del Frosinone avanza e fa partire un destro a giro che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali della porta di Pomini, 1-0. Lo Stirpe è un catino, il Frosinone si esalta, il Palermo accusa il colpo, entra Gnahorè. Ma quello che succede al 60’ è clamoroso, Coronado entra in area e dopo alcune finte viene atterrato, inizialmente si pensa alla punizione dal limite, poi l’arbitro La Penna opta per il rigore ma dopo un minuto cambia ancora decisione e fischia la punizione, Jajalo tira sulla barriera. Al 66’ mischia al limite dell'area, il pallone arriva a Jajalo che viene però anticipato dall'uscita tempestiva di Vigorito, gioco però fermo per un offside del numero 8 rosanero. Sale il nervosismo, il Palermo cerca di riordinare le idee. Stellone mette dentro anche Trajkovski. La gara scorre, il Frosinone cerca di far passare il tempo, il Palermo ci prova con le ultime forze. I ciociari raddoppiano con Ciano, festa allo Stirpe, Palermo che resta in B.

