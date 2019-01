Cremonese-Palermo

Il Palermo perde anche a Cremona

Palermo ancora k.o. Rosanero che perdono a Cremona 2-0.

La cronaca: scelte obbligate soprattutto in difesa per Stellone che deve fare di necessità virtù, in avanti spazio a Moreo supportato da Falletti e Trajkovski. Minuti di equilibrio, il Palermo non riesce ad entrare concretamente in area avversaria. Al 15’ grande percussione centrale di Moreo che però poi calcia debolmente tra le braccia di Ravaglia. La Cremonese quando ha palla tra i piedi gioca benino ma l’altra occasioen del match è per il Palermo, 30’ dopo un contropiede innescato da Moreo, Jajalo crossa in mezzo per Chochev che con tanto spazio stacca di testa debolmente e centrale. Si fa intanto male Moreo e al suo posto entra Puscas. Cremonese che inizia a prendere campo e colleziona occasioni, prima la punizione di Piccolo sopra la traversa, poi sempre Piccolo si fa ipnotizzare da Brignoli. 45’ Trajkovski può servire Falletti e Puscas liberi in area ma invece calcia malissimo a lato. All’ultimo istante del primo tempo arriva il gol dei grigiorossi: dal calcio d’angolo dalla sinistra, Claiton prolunga sul secondo palo e Arini da due passi non sbaglia di testa, 1-0 per la Cremonese.

Ripresa, il Palermo prova a reagire ma il gol preso nel finale non ha dato la scossa ai rosanero che giocano al rallenty. Rosanero che appaiono poco cattivi, in difesa si sbaglia diverse volte il disimpegno. Serpeggia nervosismo tra i rosa, allontanato Stellone per proteste. 69’ altra occasione per la Cremonese, sinistro potente di Piccolo e salvataggio di Brignoli che mette in angolo. Dopo un minuto, straordinario tracciante di Migliore, palla che si infila all’angolino e nulla da fare per Brignoli, conclusione imprendibile, 2-0. Dentro anche il giovane attaccante partinicese Kevin Cannavò. Nei minuti finali non succede più nulla, il Palermo dichiara la resa e la Cremonese controlla molto bene il risultato.

