Il Palermo presenta Pergolizzi: ''Sono qui per vincere'' *VIDEO*

Rosario Pergolizzi, neo allenatore del Palermo si presenta alla stampa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2019 - 20:48:15 Letto 343 volte

Il neo allenatore del Palermo Rosario Pergolizzi si presenta alla stampa e manifesta grande determinazione in vista del campionato di serie D: "Sono qui per onorare la maglia. Dobbiamo imparare a conoscere le squadre che affronteremo. Ci sono molti siciliani in serie D. Troveremo stimoli, spirito di sacrificio, corsa e carattere. Mercato? Posso solo fare proposte. I giovani che ho allenato? Sono passati tanti anni dalla vittoria con la Primavera... Con certezza posso dire che il modulo sarà il 4-3-1-2".

