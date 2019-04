falsi bilanci

Il Palermo rischia deferimento e penalizzazione

Nell'inchiesta penale a carico di Maurizio Zamparini pendono i capi d'accusa di falso in bilancio, riciclaggio e autoriciclaggio.

27/04/2019

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’inchiesta che ha coinvolto il Palermo per i falsi nei bilanci. Ecco un estratto dell’articolo:

"Brutte notizie per il Palermo. La Procura Federale ha pronti i deferimenti per falso in bilancio relativo agli anni 2016, 2017 e 2018. E’ l’esito delle indagini, giunte a conclusione, del procuratore Giuseppe Pecoraro, sul sospetto di gravi irregolarità gestionali. Un’inchiesta che ha portato il pm federale, nel mese di marzo, a un viaggio nel capoluogo siciliano per un confronto con gli inquirenti palermitani impegnati nell’inchiesta penale a carico di Maurizio Zamparini su cui pendono i capi d’accusa di falso in bilancio, riciclaggio e autoriciclaggio. Il procuratore federale ha sorpassato l’iter processuale della magistratura ordinaria arrivando alle sue conclusioni con gli imminenti deferimenti per l’ex patron, l’ex presidente Giammarva e per responsabilità diretta il Palermo. La richiesta che verrà formulata davanti al Tribunale Federale sarà di una robusta penalizzazione in classifica. Difficile ipotizzare che la pena possa essere applicata in questa stagione, visti i tempi ristretti relativi alla conclusione del campionato che terminerà l’11 maggio. Possibile, quindi, nel caso in cui dovesse essere stabilita una sanzione afflittiva, che possa essere scontata nel prossimo campionato."

