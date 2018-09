calcio

Il Palermo esulta, prima vittoria in campionato, 2-1 a Foggia

Il Palermo sbanca Foggia e vince per 2-1 la sua prima partita in campionato

Pubblicata il: 16/09/2018

Tedino lascia Nestorovski in panchina e si affida alla coppia formata da Trajkovski e Puscas con Falletti ad agire da elastico tra centrocampo e attacco.

Ritmi bassi all’inizio ma è il Foggia a giocare meglio dei rosanero. Al 14’ su una deviazione di Rajkovic, Brignoli deve andare di riflessi per evitare lo svantaggio. Il Palermo però è sfilacciato e senza idee, mancano le occasioni. Trajkovski si fa vedere poco e non riesce ad illuminare la manovra, Puscas non è incisivo. Dopo timide occasioni arriva però al 37’ il vantaggio del Foggia: Kragl tira una sassata dalla distanza su punizione, Brignoli piazza male la barriera e rimane freddato dalla conclusione del centrocampista, esplode lo Zaccheria. Non succede più nulla fino al termine del primo tempo. Nella ripresa però suona la sveglia e il Palermo inizia a rialzarsi. Al 54’ arriva il pareggio: punizione a tagliare di Trajkovski, Salvi la spizzica di testa e complice anche la deviazione di Camporese la palla entra in porta per il gol del pari. La squadra di Tedino si impossessa del campo e continua ad attaccare, Trajkovksi adesso è ispirato e trova il gol del vantaggio: al 61’ gran destro dalla distanza del macedone che trova l’angolino basso a sinistra e batte Bizzarri. Rosanero adesso reattivi e vivaci, il Foggia ha un calo atletico e si vede. Al 71’ però ci vuole la manona di Brignoli per salvare sul tiro a giro di Deli. Entrano Aleesami e Muraswki, il Palermo cerca di contenere gli attacchi foggiani e poi ripartire in contropiede. Non succede più nulla, rosanero che alzano le braccia al cielo e salgono a cinque punti in classifica.

