Il Palermo sbanca Terni, speranza serie A ancora viva

Il Palermo sbanca Terni 2-3 e si rimette in corsa per la promozione.

Il Palermo sbanca Terni 2-3 e si rimette in corsa per la promozione. Al 4’ clamorosa occasione per la Ternana, Tremolada supera Rispoli e mette in mezzo per Piovaccari che da posizione ottimale colpisce il palo. Il Palermo risponde al 10’, gran palla di Rolando che mette in mezzo un interessante pallone, La Gumina fa velo per Moreo che colpisce però male e mette a lato. 23’ rosanero in vantaggio, gran palla in profondità per La Gumina che supera Rigione e poi da centravanti vero batte Sala con un preciso diagonale, 0-1 e rosa che sbloccano una partita decisamente complicata.. In un'azione alquanto caotica, palla scodellata in mezzo per l’attaccante palermitano che stoppa da posizione defilata e batte Sala con un altro preciso diagonale.

Rosanero che in una ripartenza possono colpire per il tris ma Moreo spreca tutto sbagliando il passaggio per Coronado in mezzo. Il Palermo fa tris al 62’: sinistro di Aleesami che taglia tutta l'area, palla che arriva sui piedi di Rolando che con un gran tiro a giro batte Sala per il gol dello 0-3. I rosa gestiscono lo score senza soffrire, ma poi succede una sorta di black out. Nel finale Finotto accorcia per gli umbri, e poi ancora Tremolada con un sinistro morbido fa 2-3. Rosa che rischiano ancora ma alla fine alzano le braccia al cielo.

