Il Palermo si arrende alla Salernitana, 1-2 al Barbera

Inizia malissimo il 2019 del Palermo, la Salernitana vince 2-1 al Barbera.

18/01/2019

La cronaca: formazione confermata, in avanti c’è Moreo supportato da Falletti e Trajkovski. Non c’è la risposta del pubblico, spalti deserti ad eccezione della curva nord. Ritmi bassi all’inizio con il Palermo che cerca di fare la partita e prova a studiare anche le movenze della Salernitana. Il Palermo cerca l’episodio per sbloccarla e l’episodio arriva al 17’, grande palla di Haas per Jajalo sugli sviluppi di un calcio di punizione, il bosniaco conclude di sinistro quasi in scivolata e i rosa passano in vantaggio dopo un po’ di sofferenza iniziale. Il Palermo prende campo e cerca di mettere alle corde i campani, al 25’ rosa vicinissimi al raddoppio: grande azione di Rispoli con un coast to coast che lo porta davanti a Micai; il portiere respinge in calcio d’angolo. La Salernitana gradualmente prende campo e il Palermo abbassa i ritmi anche perché mancano le idee dei due trequartisti. Al 41’ arriva la doccia fredda, pari della Salernitana: azione confusa all’interno dell’area di rigore del Palermo, Anderson calcia da posizione favorevole, la palla viene deviata da Rispoli e Brignoli è beffato, 1-1.

Ripresa, problemi per Rajkovic, al suo posto entra Pirrello. Il Palermo appare stordito dal gol dei campani, così è la Salernitana a creare gioco e a far scorrere maggiormente palla. Al 54’ il primo squillo della ripresa, Moreo recupera palla e si invola verso la porta, poi serve Falletti ma chiude bene Gigliotti. Non c’è velocità, Stellone capisce che il suo Palermo oggi non corre tanto e mette dentro Puscas al posto di Haas. I minuti scorrono e la formazione di Stellone non riesce ad avvicinarsi concretamente alla porta avversaria. 82’ Salernitana vicina al gol, testa di Migliorini e Puscas salva sulla linea. I rosa non riescono a far girare palla e nessuno riesce a dare il cambio di ritmo. 93’ ripartenza fatale della Salernitana, il Palermo è scoperto e Casasola con un diagonale preciso e velenoso batte Brignoli per la rete del vantaggio.

